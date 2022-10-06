https://news.day.az/politics/1501123.html Нормализация отношений между Баку и Ереваном - ключ к устойчивому миру в регионе - Замглавреда газеты "Azernews" Орхан Амашов на конференции в Варшаве - ВИДЕО
Нормализация отношений между Баку и Ереваном - ключ к устойчивому миру в регионе - Замглавреда газеты "Azernews" Орхан Амашов на конференции в Варшаве - ВИДЕО
Нормализация отношений между Баку и Ереваном является ключом к устойчивому миру в регионе.
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель главного редактора газеты "Azernews" Орхан Амашов на заседании Варшавской конференции по человеческому измерению.
Представляем вашему вниманию полное видео выступления:
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