Нормализация отношений между Баку и Ереваном - ключ к устойчивому миру в регионе

- Замглавреда газеты "Azernews" Орхан Амашов на конференции в Варшаве - ВИДЕО

Нормализация отношений между Баку и Ереваном является ключом к устойчивому миру в регионе.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель главного редактора газеты "Azernews" Орхан Амашов на заседании Варшавской конференции по человеческому измерению.

Представляем вашему вниманию полное видео выступления: