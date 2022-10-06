Пражский эпизод Брюссельского формата: Азербайджан продвигает мирную повестку

Автор: Акпер Гасанов

Визит Президента Азербайджана в Прагу и его участие в саммите "Европейский политический союз" состоялись по приглашению президента Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалы. Глава нашего государства прибыл в столицу Чехии в статусе очень важной персоны. Ровно об этом, во всеуслышание, на прошлой неделе заявили президент Сербии Александр Вучич и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заслуженные комплименты от них Президент Азербайджана получил в ходе церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в столице Болгарии Софии. И это было объяснимо. Ведь, Азербайджан способствует реализации проекта, который уже играет и будет еще долго играть судьбоносное значение для очень большого числа стран Европы.

Рассуждая шире, наша страна давно является для Старого Света надежным и важным партнером, а также страной, смело реализующей самые грандиозные проекты. Армения же для Европы является классическим "чемоданом без ручки". Да, в адрес официального Еревана звучали, звучат и будут звучать ободряющие заявления. Но, никакого практического интереса РА для Старого Света не представляет.

О ней вспоминают исключительно в контексте влиятельной армянской диаспоры, число представителей которой, кстати, растет за счет армян, прибывающих во Францию из России и Украины, войне между которыми не видно конца. Всем очевидно, что государство Армения не является независимым государством, а тем паче серьезным фактором на Южном Кавказе.

Азербайджан, победив в 44-дневной войне и осуществив ряд отрезвляющих шагов в ответ на армянские провокации, а их за два года было немало, доказал свою способность диктовать повестку дня в регионе. И, выступая в качестве регионального лидера, наша страна выбирает наиболее отвечающий ее интересам формат переговоров с Арменией. " Азербайджан поддерживает Брюссельский формат", заявил Президент нашей страны Ильхам Алиев. Председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель выразил в связи с этим признательность главе нашего государства. В ходе их беседы была обсуждена повестка трехсторонней встречи, которая запланирована на следующий месяц в Брюсселе. Выбор официального Баку объясним. Вспомним, что по итогам третьей встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе Шарль Мишель не стал употреблять словосочетания Нагорный Карабах, а тем более про "арцах". Тогда Шарль Мишель употребил слово Карабах.

Проще говоря, еще тогда председатель Совета ЕС признал территориальную целостность нашей страны, включая и Ханкенди, который является частью Карабахского экономического района. Позже, по итогам четвертой встречи в Брюсселе, вовсе не было упоминания темы Карабаха, а также и упоминания Минской Группы ОБСЕ. То есть, глава Евросовета признал, что формат Минской Группы мертв, а есть только формат посредничества Евросоюза по вопросу нормализации армяно-азербайджанских отношений - без темы Карабаха, которая является внутренним делом Азербайджана.

Это то, что отвечает интересам Азербайджана. Напомню, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшемся в Агдаме Азербайджанском национальном градостроительном форуме, еще раз четко обозначил выдвинутые официальным Баку необходимые для мирного соглашения пять основных принципов: взаимное признание территориальной целостности стран, отказ от дальнейших территориальных притязаний, неприменение силы или отказ от угрозы применения силы, определение государственных границ и открытие коммуникаций.

Все эти принципы базируются на общепринятых нормах международного права. Соответственно, любые попытки руководства Армении отказываться от их реализации, идут вразрез с нормами международного права. А это то, что ведет не к миру, а к угрозам возникновения новых войн. В которых наша страна не заинтересована, но победа в которых Азербайджана не вызывает ни у кого никаких сомнений.

Попытки мирового армянства воспрепятствовать реализации мирной повестки, не просто бесполезны, но и бессмысленны. Ведь, Азербайджан уже доказал, что способен достигать любой поставленной цели, вопреки позиции стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, мирового армянства и ангажированных ими политиков из разных государств.

Кроме того, именно мирная повестка является путем выхода Армении из самоизоляции. Политика территориальных претензий к Азербайджану довела Армению до статуса государства-лузера Южного Кавказа. По всем показателям РА является самым отсталым государством региона. Уверен, что премьер-министр РА Никол Пашинян также понимает эту реальность.

Да, ему нелегко. Приходится принимать решение, идущее вразрез с утопическими планами армянских националистов. Но, Азербайджан , по большому счету, мало волнует, как Пашинян сумеет решить данный вопрос. Наша страна свое слово сказала. Его услышали все, включая Шарля Мишеля и Никола Пашиняна. И теперь вопрос стоит лишь в том, когда именно будет реализована мирная повестка, на которой настаивает Азербайджан. Сегодняшняя встреча в Праге- очередной шаг на пути ее реализации.