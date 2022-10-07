Грузия готова провести у себя азербайджано-армянские переговоры
Первостепенным приоритетом для Грузии является обеспечение мира и безопасности в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Он отметил, что его страна всегда готова играть посредническую роль между Арменией и Азербайджаном. Дарчиашвили подчеркнул, что этот процесс будет продолжен.
"Фактически при участии премьер-министра в прошлом году был достигнут конкретный результат, и процесс был продолжен. Несколько месяцев назад мы провели у себя встречу глав МИД двух стран. Это пример особого доверия к нам со стороны наших друзей, и мы и в дальнейшем всегда готовы, чтобы Грузия, Тбилиси стали местом диалога для того, чтобы наши южные соседи достигли конкретных результатов и в регионе были мир и стабильность", - подчеркнул министр иностранных дел Грузии.
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