Армения откроет три новых КПП на границе с Азербайджаном

Армянская сторона готова обслуживать три пропускных пункта на границе с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на брифинге в парламенте глава Комитета госдоходов Рустам Бадасян.

Он заявил, что для правительства Армении приемлема повестка разблокировки транспортных коммуникаций и уже предприняты необходимые действия для ее реализации.

Бадасян сообщил, что пограничные пропускные пункты и режимы контроля уже установлены.