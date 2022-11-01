https://news.day.az/politics/1508073.html Армения откроет три новых КПП на границе с Азербайджаном
Армения откроет три новых КПП на границе с Азербайджаном
Армянская сторона готова обслуживать три пропускных пункта на границе с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на брифинге в парламенте глава Комитета госдоходов Рустам Бадасян.
Он заявил, что для правительства Армении приемлема повестка разблокировки транспортных коммуникаций и уже предприняты необходимые действия для ее реализации.
Бадасян сообщил, что пограничные пропускные пункты и режимы контроля уже установлены.
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