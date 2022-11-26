Потенциал Среднего коридора высок и Азербайджан в числе главных его бенефициаров

Чтобы осознать роль Среднего коридора в контексте геополитических изменений, надо сделать обзор с точки зрения как изменения геополитических реалий в регионе, где расположен Азербайджан, так и за его пределами. После того как в феврале 2022 года на территории Украины начались боевые действия, Северный коридор, проходящий через Россию, был закрыт из-за введенных санкций со стороны западных стран. Надо отметить, что Северный коридор являлся самым быстрым и дешевым способом доставки грузов из Китая и других стран Азии в Европу, поэтому решение с его закрытием имеет долгосрочный эффект. В этом и заключается геополитическая логика Среднего коридора, роль которого будет только возрастать. Как следствие геополитической подоплеки, Азербайджан и другие страны, расположенные вдоль маршрута Среднего коридора, являются главными бенефициарами нынешней ситуации.

Об этом в интервью Day.Az сказал профессор геополитики, директор по анализу политики и публикациям института развития и дипломатии университета АДА, экс-советник президента и министра иностранных дел Сербии, бывший высокопоставленный чиновник ООН Дамьян Крневич Мишкович.

Комментируя заявление Президента Ильхама Алиева о том, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, планируемая на 7 декабря, не состоится, наш собеседник отметил:

"Данное заявление говорит о том, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией случится еще нескоро. На мой взгляд, Пашинян искренне намерен внести свой вклад в этот процесс. Но он меняет свое мнение, потому что осознает для себя крупные политические риски. Президент Ильхам Алиев в одном из предыдущих заявлений говорил о Рубене Варданяне, засланным в регион Москвой. Пашинян считает Варданяна источником угрозы для своей власти. Это понимают и на Западе, и в России, и в Азербайджане", - сообщил сербский аналитик.

Как следствие, продолжил экс-советник Президента Сербии, Азербайджан может более серьезно отнестись к реализации тех аспектов трехстороннего документа, подписанного по окончании Второй карабахской войны, которые до сих пор не были выполнены.

"В частности, речь идет о статье 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в котором говорится о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе. Сторонам предстоит найти формулировку о Зангезурском коридоре. Такова, по сути, ситуация, в которой сейчас находится Азербайджан. Если всеобъемлющее мирное соглашение так и не будет подписано в связи с отсутствием интереса у армянской стороны, то это не конец света. Азербайджан готов найти иной способ продвижения своих интересов. Одним из них и является открытие Зангезурского коридора", - резюмировал Дамьян Крневич Мишкович.

Отметим, что 25 ноября в Баку в Университете ADA состоялась международная конференция "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции были обсуждены аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, с этой точки зрения состоялся обмен мнениями по таким темам, как значимость Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые создаст коридор Восток-Запад, расширение и диверсификация международных грузоперевозок.