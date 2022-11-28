В Карабахе откроются 197 учебных заведений

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Хумай Агаджанова

Распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным 16 ноября, утвержден План мероприятий I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

В рамках Госпрограммы планируются создание сети социальных услуг (здравоохранение, социальная защита, культура и спорт, строительство школ и детских дошкольных учреждений, организация других общественных услуг) и укрепление материально-технической базы в области развития человеческого капитала на освобожденных от оккупации территориях, обеспечение качественными услугами здравоохранения и образования, восстановление и реконструкция объектов культуры и спорта, реализация программ самозанятости с целью повышения возможностей трудоустройства и создание реабилитационных учреждений.

Согласно плану мероприятий, министерству науки и образования Азербайджана поручено подготовить предложения по строительству и восстановлению образовательных учреждений в населенных пунктах в соответствии с документами территориального планирования на 2022-2026 годы. Отмечается, что в Шушинском районе планируется строительство и восстановление 7, Агдамском районе - 29, Физулинском районе - 23, Зангиланском районе - 21, Кяльбаджарском районе - 30, Лачинском районе - 21, Губадлинском районе - 16, Джебраильском районе - 25, Ходжавендском районе - 20, Тертерском районе (включая села Суговушан и Талыш) - 5 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, говоря ранее о строительстве школ в Карабахе, отметил, что строительство школ в Шуше и Физули будет завершено к началу следующего учебного года.

"Началась работа, связанная со строительством школ в Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле. Также начнутся работы по проектированию других школ. Будет создана самая современная инфраструктура", - сказал он.

Член Общественного совета при министерстве науки и образования Азербайджана, председатель Общества молодых ученых, докторантов и магистров Азербайджана, доктор философии Ильгар Оруджев сказал Trend, что I Государственная программа "Большого возвращения" охватывает также вопросы организации качественных услуг в сфере образования на освобожденных от оккупации землях в соответствии с современными требованиями.

"В Азербайджане уделяется большое внимание вопросу строительства школ. На примере этой программы, утвержденной главой государства, можно еще раз увидеть, какое значение придается реформам в сфере образования. Строительство современных учебных заведений на освобожденных землях является очень важным для обеспечения качественного образования", - сказал Оруджев.

Отметим, что в 2022-2026 годах с учетом экономического потенциала территорий и требований рынка труда в целях обеспечения деятельности учреждений профессионального и среднего образования планируется проектирование строительства и реконструкции девяти образовательных учреждений, в том числе восьми учреждений профессионального образования и одного учреждения среднего образования, а также строительство и реконструкция четырех образовательных учреждений, в том числе трех учреждений профессионального образования и одного учреждения среднего образования.