Джейхун Байрамов и Филип Рикер обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений

28 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, двусторонние переговоры по элементам мирного договора, включая вашингтонскую встречу, и связанные с этим вопросы, текущая ситуация по открытию коммуникаций и процессу делимитации.

Джейхун Байрамов подчеркнул невыполнение Арменией до сих пор своих обязательств в рамках трехстороннего заявления, неполный вывод ею своих сил с азербайджанских территорий, продолжающуюся минную угрозу, использование Арменией Лачинской дороги в военных целях. Министр также проинформировал о взглядах Азербайджана по вопросу реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Филип Рикер отметил, что американская сторона готова всячески поддерживать процесс нормализации. Он подчеркнул важность переговоров по элементам мирного договора, необходимость обеспечения мира и спокойствия в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по различным аспектам двусторонней повестки сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.