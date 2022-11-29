Назначен новый начальник Главного таможенного управления Нахчывана

В Главном таможенном управлении Нахчывана произведено новое назначение.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном таможенном комитете, на должность исполняющего обязанности начальника Главного таможенного управления Нахчывана назначен начальник Управления социальных инноваций и аналитики Государственного таможенного комитета полковник таможенной службы Вугар Алиев.

Отметим, что 28 ноября 2022 года указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева был упразднен Нахчыванский Государственный таможенный комитет, создано Главное таможенное управление.