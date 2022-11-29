Часть Агдама полностью очищена от мин

В Агдамском районе полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория по правую и левую части водоканала Магсудлу, пролегающего через села Абдынлы, Сарыджалы и Ахмедагалы.

Об этом сообщили во вторник командированному в Агдам сотруднику Trend в Службе спасения особого риска МЧС Азербайджана, передает Day.Az.

"Мы продолжаем нашу работу. В этом направлении противником установлено много противопехотных и противотанковых мин. Территория очищается от мин с соблюдением правил безопасности", - сказали в ведомстве.

Напомним, что в период после окончания 44-дневной Отечественной войны от мин пострадали 268 граждан Азербайджана, из них 45 человек, в том числе 3 журналиста, погибли. Из 45 погибших 35 являются гражданскими лицами.