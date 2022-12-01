Армения признала потери в результате собственной провокации на условной границе

Число погибших армянских солдат в результате вооруженных столкновений 13-14 сентября на условной азербайджано-армянской границе достигает 233 человек.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал депутат парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абраамян.

"В последний раз Азербайджан передал армянской стороне тела 13 военнослужащих, сейчас проводится идентификация.

Ранее власти сообщали о 16 пропавших без вести, что означает, что на данный момент судьба троих военнослужащих пока неизвестна", - написал он.

Напомним, что 13-14 сентября на условной азербайджано-армянской границе была предотвращена масштабная провокация Армении.