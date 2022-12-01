Омбудсмен Азербайджана осудила антиазербайджанскую резолюцию Нацассамблеи Франции

Провокационная резолюция, принятая нижней палатой парламента Франции 30 ноября 2022 года против Азербайджана, наносит серьезный удар по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили в четверг Day.Az в аппарате омбудсмена, об этом сегодня сказала уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева.

Она отметила, что на фоне принятия ранее в Сенате Франции антиазербайджанской резолюции это еще раз доказывает неуважение парламента Франции к международному праву. Принятие подобных предвзятых резолюций не только препятствует мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, но и негативно влияет на развитие политических, экономических и культурных отношений в регионе.

Этой резолюцией Франция поддерживает политику оккупации, проводившуюся Арменией в отношении Азербайджана, и выступает против принципов суверенитета и территориальной целостности, являющихся универсальными принципами международного права. Защита Армении, которая 30 лет удерживала под оккупацией территории Азербайджана, является ярким проявлением пренебрежения правительства Франции к правам и свободам человека.

"Еще раз решительно осуждаю несправедливую позицию нижней палаты парламента Франции и расцениваю ее действия как провокационный шаг. Призываю Францию ​​прекратить деятельность, направленную на разжигание национальной вражды в регионе", - сказала Сабина Алиева.