Сколько гектаров территорий в Карабахе очищено от мин?

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию за ноябрь об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 1-30 ноября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 782 противопехотные и 344 противотанковые мины, а также 1 735 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 2 522,6 гектара, говорится в сообщении.