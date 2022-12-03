Российской стороне представлены список и карта азербайджанских топонимов - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
К сожалению, несмотря на наши неоднократные обращения, в официальных данных миротворческого контингента Российской Федерации названия азербайджанских территорий обозначаются под вымышленными армянскими топонимами.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства Обороны Азербайджана.
Министерство еще раз напомнило, что "именной список и карта населенных пунктов карабахского экономического района Азербайджанской Республики, соответствующие азербайджанским топонимам, были официально направлены Министерством Обороны Российской Федерации, предыдущему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также в Турецко-российский совместный мониторинговый центр.
"Мы призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, в своих соответствующих данных выражать названия наших населенных пунктов топонимами в соответствии с направленными нами официальными документами и картами.
Еще раз подчеркнем что территория, указанная в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 03.12.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как "территория Нагорного Карабаха", является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, обозначенных как "Мардакерт" и "Мартуни", - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно" - говорится в сообщении МО Азербайджана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре