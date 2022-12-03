Российской стороне представлены список и карта азербайджанских топонимов

К сожалению, несмотря на наши неоднократные обращения, в официальных данных миротворческого контингента Российской Федерации названия азербайджанских территорий обозначаются под вымышленными армянскими топонимами.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства Обороны Азербайджана.

Министерство еще раз напомнило, что "именной список и карта населенных пунктов карабахского экономического района Азербайджанской Республики, соответствующие азербайджанским топонимам, были официально направлены Министерством Обороны Российской Федерации, предыдущему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также в Турецко-российский совместный мониторинговый центр.

"Мы призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, в своих соответствующих данных выражать названия наших населенных пунктов топонимами в соответствии с направленными нами официальными документами и картами.

Еще раз подчеркнем что территория, указанная в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 03.12.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как "территория Нагорного Карабаха", является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, обозначенных как "Мардакерт" и "Мартуни", - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно" - говорится в сообщении МО Азербайджана.