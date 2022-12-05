Иранские террористы прибыли в Карабах по этим документам

Ситуация вокруг граждан Ирана, которые были пропущены на территорию, где временно дислоцированы российские миротворцы, и которую они фактически не могут контролировать, вместо того, чтобы проясниться, становится все более запутанной

Ранее сообщалось, что граждане Ирана незаконно прибыли в Карабах в автомобиле Mercedes-Benz с серийным номером 34-QA-444, затем были опубликованы фотографии 3 из 14 иранцев и даже раскрыты имена террористов. Но иранская сторона пока хранит молчание, не нарушая своей "сдержанности". Сам Иран не отвечает не только на запросы прессы, но и на соответствующие запросы официального Баку. Так, согласно полученной Qafqazinfo информации, азербайджанская сторона обратилась к Ирану с просьбой прояснить вопрос по дипломатическим линиям, но, похоже, в Тегеране пока не знают, что ответить.

Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo представляет копии паспортов 14 членов террористической группы, чтобы дать посольству Ирана дополнительный "стимул" для ответа:

Напомним, что российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, пропустили 14 граждан Ирана на территорию Карабахского региона. Они прибыли в Ханкенди около 13:00-14:00 24 ноября в одном транспортном средстве через пост миротворцев и в настоящее время находятся там. Примечательно, что 12 из 14 человек - выходцы из одного региона Ирана - города Изе на юго-западе страны. Отметим, что большинство населения провинции Хузестан, где расположен Изе, составляют армяне и армянский язык является здесь одним из широко распространенных.