Россия заинтересована в заключении мирного договора между Баку и Ереваном

Россия заинтересована в том, чтобы всячески способствовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, открывая переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Важная тема - ход выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, которые были достигнуты и в ноябре 2020 года, в январе, ноябре 2021 года, и в конце октября был очередной саммит в Сочи", - сказал руководитель дипведомства РФ.

"Мы заинтересованы в том, чтобы всячески способствовать и разблокированию транспортных связей, делимитации границы, заключению мирного договора, и в целом - укреплению мер доверия, в том числе по линии развития контактов между общественными структурами, политологами, парламентариями", - подчеркнул Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, стороны также рассмотрят вопрос взаимодействия в регионе и в многосторонних структурах. "Всегда на нашей повестке дня взаимодействие в регионе, каспийская тематика, контакты в Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, которая переживает очень непростые времена, Содружестве Независимых Государств и другие процессы, которые происходят на нашем общем пространстве", - добавил Лавров.

При этом министр подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами. "Год особый - 30-летие дипломатических отношений. И, кстати, обмен визитами предусмотрен планом мероприятий, который мы одобрили, чтобы достойно отметить этот юбилей, - продолжил он. - Безусловно, особое значение этого года заключается в подписании в ходе визита Ильхама Алиева, президента Азербайджанской Республики в Москву декларации о союзнических отношениях, которая теперь зацементировала новое качество связей между Россией и Азербайджаном. И, безусловно, сегодня хорошая возможность посмотреть, как на всех направлениях наших двусторонних контактов реализуются те принципы, которые президенты заложили в этом важнейшем документе".