Согласовать весь клубок нерешённых вопросов между Азербайджаном и Арменией в ближайшее время является нереальным.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

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