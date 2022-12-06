Сахиба Гафарова встретилась с руководителем Республики Дагестан Российской Федерации

Гафарова приветствовала гостей и указала им на столетиями существующие между нашими народами связи, которые с успехом функционируют и поныне. Она также обратила внимание на роль глав двух государств в развитии взаимоотношений Азербайджана и Российской Федерации и, кроме того, на существенный вклад в этот процесс, привносимый взаимными визитами. Кроме того, идёт плодотворное сотрудничество между Азербайджаном, с одной стороны, и российскими федеральными субъектами включая Республику Дагестан, с другой, и межпарламентские связи занимают своё особое положение в этом взаимодействии, по словам главы Милли Меджлиса.



Были также отмечены двусторонние связи между Советом Федерации и Государственной Думой РФ и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az.



Говорилось и об освобождении Азербайджаном своих земель под руководством Верховного главкома Ильхама Алиева от тридцатилетней армянской оккупации по итогам продлившейся 44 дня Отечественной войны. Было сказано, что текущая обстановка на Южном Кавказе совершенно иная, и что Азербайджан сделал Армении ряд предложений в смысле заключения мирного договора. Гафарова обстоятельно поведала собеседникам о провокациях Армении, подрывающих усилия по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Информируя Меликова и его делегацию о больших делах по восстановлению и перестройке освобождённых от захватчиков земель, Сахиба Гафарова подчеркнула, что возрождение этих территорий и открытие Зангезурского коридора послужат как разблокированию региональных коммуникаций, так и внесут значительную лепту в развитие региона и поддержание в нём мира и безопасности.

Поблагодаривший за тёплый приём глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов передал спикеру Милли Меджлиса приветствия председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

Он сказал, что доволен и сегодняшним обменом мнениями с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и динамичным развитием Азербайджана, заявив следом, что Дагестан заинтересован в ещё большем развитии социально-экономических связей с Азербайджаном и что законодательные собрания двух сторон являют собою значительный фактор в развитии этих связей.

И азербайджанцы живут в Дагестане как одна семья с другими его народами, подчеркнул Сергей Меликов, при этом, отметивший вклад азербайджанцев в развитие республики.

Беседа продолжалась, и были затронуты прочие темы, интересные для обеих сторон.

Во встрече также участвовали первый зампредседателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, депутаты Низами Сафаров (глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия), Азер Бадамов и Севиль Микайылова (члены этой группы), руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

Сахиба Гафарова встретилась с руководителем Республики Дагестан Российской Федерации