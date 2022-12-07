Баку усилит свое присутствие на въезде из Армении в Азербайджан

Автор: Лейла Таривердиева

Говорят, на Лачинской дороге будет установлено таможенное оборудование. Об установке оборудования поведал на днях сам главнокомандующий РМК Андрей Волков. Российский генерал впервые увидел перед собой сразу столько азербайджанцев - чиновников, экологов, журналистов и даже, как утверждают армяне, переодетую "Яшму", и совсем растерялся. Игнорировавший прежде законных хозяев земли, на которой временно размещен миротворческий контингент, он был вынужден обсуждать с ними то, что ему совсем не хотелось бы обсуждать. Причем, разойтись Баку никому не позволил, и, как сообщается, азербайджанские экологи снова трясут Волкова в Ходжалы.

Мониторинговая группа по расследованию незаконной эксплуатации природных ресурсов, состоящая из сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и Закрытого акционерного общества "AzerGold", отправилась в Ходжалы для продолжения обсуждений с командованием российских миротворческих сил, сообщает телеканал ITV. Обсуждения пройдут в штабе РМК. Как мы уже отмечали ранее, экологическая тема была всего лишь началом, а расследовать мониторинговая группа будет незаконную экономическую деятельность в зоне временной ответственности россиян.

Во время субботней, даже можно сказать - исторической встречи с азербайджанскими чиновниками и журналистами Волков оказался в безвыходном положении. РМК в Азербайджане два года, но до сих пор не было случая, чтобы азербайджанская сторона действовала так решительно, и командующий, похоже, догадался, что игры в дипломатию закончились. Он оправдывался, доказывал, что белый и пушистый, а все плохие дяди сидят в Минобороны России. Отвечая на вопросы журналистов, он сделал сенсационное заявление о том, что с азербайджанской стороной достигнуто соглашение создать мини-таможенный пост на въезде на Лачинскую дорогу. Что означает "было достигнуто соглашение" в данном случае понятно. Миротворцы и лично командующий были поставлены перед выбором - либо РМК обеспечивает при участии азербайджанской стороны жесткий контроль над провозимыми грузами и пассажирами, либо Лачинская дорога будет контролироваться Азербайджанской армией. Пришлось подчиниться, потому что азербайджанская сторона ясно дала понять, что переходит от слов к действиям, и вилять больше никому не позволит.

Волков также оправдывался за употребление в бюллетенях РМК несуществующих армянских топонимов. По его версии, миротворцы все называют правильно, это в Москве потом все переделывают.

Оправдания Волкова армянская сторона уже заклеймила позором. Судя по публикациям в СМИ и постам в соцсетях, армянам очень стыдно за этого русского генерала, в котором видели своего спасителя и защитника. Услышав из его уст новости с Лачинской дороги, армяне принялись размахивать кулачками. Так называемые "арцахские депутаты" немедленно потребовали аудиенции у командующего и прижали того к стене. Генерал, встревожившись судьбой своего бизнеса на временно контролируемой РМК территории Азербайджана, оправдывался теперь и перед армянами, уверяя, что его не так поняли. Что было обещано армянам, не сообщается, однако после встречи сепаратисты уверенно заявили, что миротворцы откажут Баку в проверке грузов.

Серьезно? А кто сказал, что этот вопрос как-то зависит от согласия или несогласия господина Волкова? Если бы происходящее зависело от российской стороны, никаких обсуждений с азербайджанскими чиновниками не было бы вообще. За два прошедших года россияне не раз демонстрировали, что не считают, что размещены на международно признанной территории Азербайджана. Для них Азербайджан начинается с азербайджанских постов, а до этого... Армения? Может быть, Россия? Нет? Есть другие варианты? Интересно было бы провести среди миротворцев опрос. Порой приходится слышать достаточно любопытные мнения, пока что не официальные, но лиха беда начало. В любом случае, из происходящего вытекает однозначный вывод: поставленная перед миротворцами задача сформулирована соответствующим образом и направлена на защиту армянских интересов. Нет, не так. Она направлена на защиту российских интересов с использованием интересов армян как инструмента. Когда мы говорим о заинтересованных в нестабильности игроках, мы имеем в виду не только Иран и Армению, но и Россию, накануне войны в Украине записавшуюся к нам в союзники.

То, что творится в зоне временной ответственности РМК, к сожалению, это подтверждает. Например, россияне спокойно пропустили на территорию Азербайджана не одну, а целых две группы граждан Ирана. Еще не завершилось расследование относительно группы из 14 диверсантов, как выяснилось, что из Армении была доставлена еще одна банда в составе 13 иранцев. В целом для реализации темных целей в Карабах прибыло 27 иранских граждан, и они были с хлебом-солью встречены и пропущены миротворцами на чужую территорию. Между тем, такого гостеприимства почему-то не проявляется к гражданам самого Азербайджана. Телеканал ITV снял очень показательный сюжет - журналист попытался пройти через пост РМК и встретил прямо-таки бешеное сопротивление. Давайте сравним: 27 незаконно въезжающих граждан Ирана и один азербайджанский журналист, первые спокойно проезжают на автомобиле с армянскими номерами, а второй сталкивается с грубостью и хамством. Выводы напрашиваются сами собой.

Жесткая проверка на Лачинской дороге, конечно же, начнется, захочет того РМК или нет. Если уровень проверки не удовлетворит азербайджанскую сторону, она усилит свое присутствие на въезде из Армении в Азербайджан. Баку имеет на это полное право, потому что, независимо от мнения миротворцев и лично Волкова, миссию они выполняют на международно признанной территории Азербайджана, чего, кстати, не отрицает и официальная Москва.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Волков маневрирует. Скорей всего, его скоро заменят, и он больше думает о том, как выбраться из Карабаха без того, чтобы армяне, которые его подкармливали, не устроили скандал. Так что словам Волкова придавать большое значение не следует. Баку тверд в своем намерении и праве установить контроль на входе и выходе новой Лачинской дороги. Вся эта дорога дистанционно контролируется нашими военными. На прилегающих высотах развернута азербайджанская военная инфраструктура. Наш контрольно-пропускной пункт обязательно будет развернут. РМК должны обеспечивать безопасность, а решать, что и кого пропускать на суверенную азербайджанскую территорию, будем мы. Хорошо будет для РМК и армян, если это будет осуществлено на основе общей договоренности. При конфронтационном сценарии, если РМК или армянские военные формирования попытаются препятствовать законным действиям таможенных и пограничных структур Азербайджана, дело закончится остановкой движения через Лачинскую дорогу. Армянам не мешало бы помнить и о том, что электрический кабель, газопровод, питающие карабахских армян, проходят через Лачин и контролируются Азербайджаном. Если им не нужны серьезные проблемы среди зимы, то пошумят-пошумят и смирятся с новыми реалиями".