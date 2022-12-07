Провокация российских миротворцев против азербайджанских журналистов

Российский миротворческий контингент, временно размещенный на территории Азербайджана, предпринимает попытки не пропустить азербайджанских журналистов на собственную территорию, передает Day.Az.

Напомним, что мониторинговая группа, организованная с целью расследования незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана и состоящая из сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов АР, Государственной службы по имущественным вопросам при Минэкономики и ЗАО AzerGold, накануне отправилась в Ходжалы для продолжения переговоров с командованием российских миротворческих сил.

Однако, так называемые миротворцы, препятствуют передвижению азербайджанских журналистов. Встречаются и те, кто угрожает представителям СМИ.

В свою очередь, корреспондент İctimai TV очень культурно дает понять миротворцам, что они находятся на территории Азербайджана и не имеют право препятствовать передвижению граждан АР по собственной территории.

Репортаж коллег из İctimai TV яркое том подтверждение.