https://news.day.az/politics/1517691.html Сохранение культурного наследия Азербайджана - наша общая ответственность - Оджал Огуз
Сохранение культурного наследия Азербайджана - наша общая ответственность - Оджал Огуз
Сохранение культурного наследия Азербайджана - наша общая ответственность.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель 8-го цикла национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре