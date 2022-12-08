Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан успешно восстанавливает Карабахский регион.

Об этом сказал Trend в четверг профессор Университета имени Ататюрка в Турции Керем Карабулут во время посещения Карабаха в составе делегации иностранных специалистов, передает Day.Az.

Он отметил, что после освобождения своих земель от армянской оккупации Азербайджан начал масштабные работы по восстановлению всей инфраструктуры там.

"О зверствах, совершенных армянами, известно во всем мире. Армяне за период оккупации нанесли существенный ущерб и мечетям. Армения должна заплатить за все разрушения, которые она учинила на территории Азербайджана", - сказал Карабулут.

Турецкий специалист отметил, что, по его подсчётам как эксперта-экономиста, Армения должна возместить ущерб Азербайджану в размере одного триллиона долларов США.

"Мы видели и Агдам, и Физули, ни одного целого здания, армяне всё сровняли с землёй, стремясь стереть следы исторического и культурного наследия Азербайджана. На данный момент мы наблюдаем успешное восстановление Азербайджаном Карабахского региона", - добавил он.