Посол Азербайджана в Израиле

Распоряжением Президента Ильхама Алиева Мухтар Мамед оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Израиле, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мухтар Мамедов родился в 1983 году в городе Баку. В 2000-2004 годах учился в бакалавриате по специальности "Международные отношения" Бакинского государственного университета, в 2006-2007 годах - в магистратуре по специальности "Европоведение" в Европейском колледже Бельгии, в 2015-2018 годах - в магистратуре факультета переподготовки руководящих кадров Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики по специальности "Организация и управление государственной службой".

В 2005-2013 годах работал в министерстве иностранных дел Азербайджана, в 2009-2013 годах - в посольстве Азербайджана в Бельгии.

С 2013 года работал в министерстве науки и образования Азербайджана. С 29 апреля 2021 года являлся заместителем министра науки и образования Азербайджана.