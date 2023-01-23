Гейдар Алиев был всецело привержен защите интересов своего народа

Источник: Агентство международной информации Trend

Гейдар Алиев обладал непоколебимой любовью к своей стране и был всецело привержен делу защиты интересов своего народа.

Об этом сказала Trend бывший президент Латвии сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Вайра Вике-Фрейберга,

в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC "Наследие Гейдара Алиева", передает Day.Az.

"Во время моего пребывания на посту президента Латвии, я была одной из тех, кому выпала честь иметь непосредственные личные контакты с этой выдающейся личностью истории Азербайджана. Он был действительно впечатляющей личностью, свободно и щедро делился своим проницательным анализом проблем, с которыми столкнулись все страны, которые либо обрели, либо восстановили свою государственную независимость после распада СССР в декабре 1991 года",- сказала она.

Вайра Вике-Фрейберга отметила, что личный опыт Гейдара Алиева охватывал катаклизмы, которые Азербайджан пережил, и он был верен видению будущего своей страны, которое заключалось в стремительном продвижении по пути независимости, стабильности, социальной справедливости, экономического развития, религиозной терпимости и современности.

"Гейдар Алиев обладал непоколебимой любовью к своей стране и был всецело привержен делу защиты интересов своего народа. Это - наследие, достойное подражания для будущих поколений азербайджанцев",- заключила бывший президент Латвии.