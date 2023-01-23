Тюркские государства должны уделять особое внимание и сотрудничеству в оборонной промышленности

Тюркские государства должны уделять особое внимание и сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом написал на своей странице в социальной сети председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым.

Проведение работы по "Концепции общей безопасности" после Самаркандского саммита является одним из приоритетных вопросов организации, отметил он.

При этом, по словам Йылдырыма, также одним из важных является вопрос о едином тюркском алфавите.

"В последнее время мы уделяем этому особое внимание и намерены ускорить переход к единому алфавиту", - говорится в публикации.