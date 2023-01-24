УМК осудило сожжение Корана в Стокгольме - ЗАЯВЛЕНИЕ
Управление мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление по поводу сожжения Корана в Стокгольме.
Как сообщили Day.Az в УМК, в заявлении управление призвало все страны мира, международные организации и религиозные учреждения решительно осудить сожжение Корана и приложить больше усилий для того, чтобы не допускать никаких проявлений радикализма, призывов к религиозной ненависти, оскорбления религиозных святынь и атрибутов под прикрытием религии:
"Хотим еще раз подчеркнуть, что свобода слова не должна заключаться в том, чтобы задевать нравственные чувства, выступать с призывами к ненависти, а наоборот, должна призывать людей к духовности. Мир - это общий дом для всех нас, и долг и обязанность каждого из нас - защищать мир в этом доме".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре