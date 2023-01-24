Азербайджанская община потребовала от журнала Der Spiegel не распространять дезинформацию о Карабахе

Азербайджанская община в Германии направила протест журналу Der Spiegel, передает Day.Az.

В письме, адресованном редакции журнала от имени бременского Дома культуры Азербайджана, говорится, что азербайджанская община Германии обеспокоена распространением на новостном портале издания поддерживающих сепаратизм, односторонних, ложных репортажей о Карабахе, являющемся международно признанной территорией АР.

Отмечено, что сказанное о нашей стране в подкасте журнала "Восемь миллиардов" противоречит второму и третьему пунктам кодекса прессы, так как устная информация не соответствует действительности, интервью было неконкретным, предвзятым и основанным на субъективном мнении, а факты о Карабахе искажены.

Наши соотечественники призвали редакцию соблюдать нормы журналистской этики и сохранять беспристрастность.