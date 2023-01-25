https://news.day.az/politics/1531383.html Как идет разминирование на освобожденных территориях Азербайджана - репортаж канала "Украина сейчас" - ВИДЕО
Как идет разминирование на освобожденных территориях Азербайджана - репортаж канала "Украина сейчас" - ВИДЕО
Канал "Украина сейчас" подготовил репортаж о процессе разминирования на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации два года назад.
Как отмечается в видеоматериале, каждую неделю местные попадают на мины. Число пострадавших достигло 300, 50 человек погибли.
"Площадь территории, загрязненной минами, сопоставима с площадью такой страны, как Катар. Очистка такого участка может занять несколько десятилетий", - говорится в репортаже.
Также отмечается, что точность минных карт, предоставленных Арменией Азербайджану составляет всего 25 процентов.
Day.Az представляет полную версию репортажа:
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