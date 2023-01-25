Как идет разминирование на освобожденных территориях Азербайджана

Канал "Украина сейчас" подготовил репортаж о процессе разминирования на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации два года назад.

Как отмечается в видеоматериале, каждую неделю местные попадают на мины. Число пострадавших достигло 300, 50 человек погибли.

"Площадь территории, загрязненной минами, сопоставима с площадью такой страны, как Катар. Очистка такого участка может занять несколько десятилетий", - говорится в репортаже.

Также отмечается, что точность минных карт, предоставленных Арменией Азербайджану составляет всего 25 процентов.

Day.Az представляет полную версию репортажа: