https://news.day.az/politics/1531478.html Очередной саммит ОЭС состоится в Узбекистане
Очередной саммит ОЭС состоится в Узбекистане
Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоится в Узбекистане в ноябре этого года.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом было сказано на встрече Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и генерального секретаря ОЭС Хусрева Назири.
Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по подготовке повестки саммита.
Напомним, что саммит глав государств ОЭС, которая была создана в 1985 году, проводится раз в два года.
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