Будет подготовлен законопроект о "Большом возвращении" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Будет подготовлен законопроект о "Большом возвращении и реинтеграции" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, это включено в план работы комитета по правам человека на 2023 год.

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