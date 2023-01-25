https://news.day.az/politics/1531523.html Будет подготовлен законопроект о "Большом возвращении" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Будет подготовлен законопроект о "Большом возвращении" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Будет подготовлен законопроект о "Большом возвращении и реинтеграции" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, это включено в план работы комитета по правам человека на 2023 год.
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