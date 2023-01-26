Опять дети в заложниках у армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пошел по стопам Рубена Варданяна. Так же как и беглый олигарх, осевший на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, Воваевич стал манипулировать детьми, фактически взяв их в заложники.

С момента проведения акции азербайджанских экоактивистов против незаконной эксплуатации месторождений в Карабахе, Пашинян по сравнении с сепаратистами не был столь активен в комментариях о ситуации на Лачинской дороге. И это был более-менее оптимальный подход, поскольку происходящее является внутренним делом Азербайджана, и к Армении не имеет никакого отношения.

Однако сегодня, на заседании правительства, Пашинян уподобился Кубику Рубику и вдруг резко обеспокоился о детях. "Около 6 000 воспитанников дошкольных учреждений Нагорного Карабаха, около 19 000 учащихся общеобразовательных школ, 6 800 студентов высших учебных заведений лишены одного из важнейших прав XXI века - права на образование. Потому что детские сады, школы и университеты в Нагорном Карабахе уже месяц закрыты и не работают. В последний раз что-то подобное происходило во время войны и коронавирусной эпидемии. На этот раз, однако, причиной стали так называемые экологические опасения Азербайджана. Не довольствуясь закрытием Лачинского коридора, Азербайджан закрывает газопровод, питающий Нагорный Карабах, потом открывает его на 10%, потом закрывает и так далее", - пролепетал Никол Воваевич, повторив основной тезис пропагандистской машины армян.

Ложь пронизывает заявление Пашиняна от начала до конца. Еще в самом начале акции протеста азербайджанских активистов сами армяне публиковали в соцсетях фото, подтверждающие, что Лачинскую дорогу заблокировали российские военные, пригнавшие технику, личный состав, поставив там модульные казармы. Через несколько дней по Лачинской дороге в сторону Армении и в обратном направлении начали проезжать автомобили снабжения российских миротворцев и транспортные средства Красного Креста. Беспрепятственно проезжают и кареты скорой помощи с армянскими номерами. Так о какой "блокаде" идет речь?

Инсинуации Пашиняна о дошколятах, учениках и студентах и вовсе выглядят забавными. Если сложить количество, то в Карабахе, по логике Пашиняна, находятся 31800 учащихся. Что является немыслимым, поскольку две недели назад депутат Национального Собрания Армении Виген Хачатрян признал, что в Карабахе проживает не 120 тысяч жителей, как утверждают с пеной у рта армянские власти, а всего 40 тысяч. Учитывая массовый побег молодежи в поисках хорошей жизни и нежелание жить под "властью" армянских сепаратистов, в заоблачные цифры армянского премьера могут верить лишь такие же неадекваты, как Воваевич.

Что касается вброса Пашиняна про "закрытие газопровода", то и здесь Воваевич попал в молоко. Ранее в ПО "Азеригаз" уже опровергали жалобливые вопли Варданяна о газоснабжении, отметив что отключение газа на территориях временно подконтрольных РМК не имеет никакого отношения к Азербайджану. "Несомненно, это служит тому, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. Азербайджан никакого отношения к данному вопросу не имеет. Газоснабжение территории временной дислокации российских миротворцев осуществляется Арменией, и эта территория не интегрирована в систему газоснабжения Азербайджана", - говорилось в сообщении ПО "Азеригаз".

Экологические опасения Азербайджана, о которых упомянул Пашинян, возникли из-за незаконной экономической деятельности в Карабахе, что приводит к тяжелым последствиям. Примечательно, что российская сторона в этом вопросе изначально пошла навстречу Азербайджану. В результате обсуждений, проведенных в штабе миротворческих сил в Ходжалы, начата подготовка дорожной карты с участием министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и других соответствующих структур для проведения работ на территории по указанным направлениям деятельности. Однако после достигнутых договоренностей в дело вмешивается предварительно обученная "разъяренная" толпа, состоящая на подкормке у Варданяна. После чего мониторинг так и не состоялся.

Именно по этой причине азербайджанские экоактивисты, несмотря на морозную погоду, продолжают свои справедливые требования уже 46-й день подряд. И акция будет продолжена, несмотря ни на какие причитания Пашиняна, Варданяна и прочих.