Специальный представитель Президента провел осмотр востановительных работ в Физули

В освобожденном от оккупации городе Физули был проведен осмотр строительных проектов и проводимых реконструкционных работ.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на писал на своей странице в Twitter специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов.