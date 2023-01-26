https://news.day.az/politics/1531961.html Специальный представитель Президента провел осмотр востановительных работ в Физули - ФОТО
Специальный представитель Президента провел осмотр востановительных работ в Физули - ФОТО
В освобожденном от оккупации городе Физули был проведен осмотр строительных проектов и проводимых реконструкционных работ.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на писал на своей странице в Twitter специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре