Нападения на диппредставительства неприемлемы

Нападения на дипломатические представительства неприемлемы.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

"Нападения на дипломатические представительства неприемлемы. Выражаю соболезнования семье погибшего в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране и желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.