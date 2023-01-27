Азербайджан использует все возможности для выявления и наказания виновных в нападении на посольство страны в Иране

Азербайджанская сторона воспользуется всеми возможностями, предоставленными соответствующими международными механизмами, для выявления и наказания виновных в совершении теракта в посольстве страны в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в распространенном министерством иностранных дел (МИД) Азербайджана заявлении о вооруженном нападении на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

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