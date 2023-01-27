Я проклинаю тех, кто совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране – Ялчин Топчу
Я проклинаю человека, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, и тех, кто организовал этот теракт.
Об этом сказал в пятницу Trend главный советник президента Турции Ялчин Топчу, передает Day.Az.
"Да упокоит Аллах душу погибшего в этом жестоком нападении, выражаю соболезнования его семье и азербайджанскому народу, желаю исцеления раненым. Цитируя великого Ататюрка, "Радость Азербайджана - это наша радость, печаль - наша печаль". Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев, "Мы - одна нация, два государства". Анкара - Это Баку, Баку - это Анкара", - сказал он.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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