Азербайджан и Египет имеют большой потенциал для углубления сотрудничества в различных сферах

Источник: Агентство международной информации Trend

Число международных партнеров, желающих укрепить отношения с Азербайджаном, растет с каждым годом. В результате успешной, многогранной внешней политики Президента Ильхама Алиева значение страны на международной арене растет, привлекая все больше партнеров по всему миру.

Между Азербайджаном и арабским миром существует большая историческая и культурная связь, и Египет в этом отношении занимает видное положение.

Предстоящий визит президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси 27-28 января 2023 года должен придать импульс и открыть новую страницу в двустороннем сотрудничестве между странами.

В прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Египтом. И за эти годы между двумя странами сформировалось хорошо развитое сотрудничество в политической, экономической, торговой, культурной и других областях.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 27 марта 1992 года. Посольство Египта в Баку функционирует с апреля 1993 года, а Посольство Азербайджана в Каире - с января 1994 года.

С тех пор две страны поддерживают взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, таких как энергетика, строительство, фармацевтика, горнодобывающая промышленность и многих других. На сегодняшний день Египет и Азербайджан подписали около 60 соглашений о сотрудничестве.

Совместная комиссия по межправительственному экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом была создана 3 октября 2002 года. Более того, в парламенте Азербайджана действует рабочая группа азербайджано-египетских межпарламентских связей.

Пятое заседание межправительственной комиссии состоялось 25 февраля 2022 года в Баку. По итогам встречи были подписаны 4 меморандума о взаимопонимании - Агентствами по развитию малого и среднего бизнеса двух стран, между Агентством по содействию экспорту и инвестициям Азербайджана (AZPROMO) и Министерством торговли и промышленности Египта о создании азербайджано-египетского делового совета, между AZPROMO и Ассоциацией египетских бизнесменов, и между ЗАО "Бакинский международный морской порт" и портом Александрия. В то же время в рамках встречи был проведен азербайджано-египетский бизнес-форум.

Согласно последним статистическим данным, товарооборот между Азербайджаном и Египтом по итогам 2022 года составил 16,1 миллиона долларов, из которых 2,5 миллиона долларов пришлось на экспорт, а 13,6 миллиона долларов на импорт.

Между странами также поддерживается регулярное авиасообщение. В настоящее время Air Cairo выполняет рейсы раз в неделю из Баку в курортный город на Красном море Шарм-эль-Шейх и обратно. Буквально в июле прошлого года президент "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Джахангир Аскеров и посол Египта в Азербайджане Хишам Мохаммед Надь Абдель Хамид провели встречу, посвященную повестке взаимного сотрудничества в области гражданской авиации. Стороны выразили заинтересованность в расширении авиасообщения между двумя странами и регулярных пассажирских и грузовых рейсах между Каиром и Баку.

Более того, Египет неоднократно выражал свою заинтересованность в участии в процессе восстановления освобожденных земель Азербайджана. Крупнейшие египетские компании Al Mocawloon Al Arab и Dorra Group, специализирующиеся на строительстве и дорожной инфраструктуре, посетили Азербайджан и выразили свою заинтересованность в участии в процессе восстановления.

В прошлом было несколько значительных взаимных визитов на высоком уровне. 2 ноября 2016 года тогдашний министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершил официальный визит в Египет. 30 сентября 2016 года Мамедъяров принял Мохаммеда Ораби, председателя Комитета по международным отношениям парламента Египта и бывшего министра иностранных дел, который участвовал в 5-м Бакинском международном гуманитарном форуме.

В то же время все государства - члены Лиги арабских государств, в которую входит Египет, также являются членами Движения неприсоединения (ДН), председателем которого в настоящее время является Азербайджан. 24-26 октября 2019 года министр иностранных дел Египта Самех Шукри посетил Азербайджан для участия в 18-м саммите Движения неприсоединения (ДН). Таким образом, Азербайджан и Египет укрепили взаимное доверие и поддержку в рамках Движения Неприсоединения.

Прочные политические отношения помогли государствам наладить сотрудничество в различных сферах. Учитывая все вышесказанное, сотрудничество Азербайджана с Египтом имеет большой потенциал для будущего развития, основанного на взаимной поддержке на мировой арене.

Установив прочные партнерские отношения как с европейскими странами, и со странами тюркского мира, а также с арабскими государствами, Азербайджан продолжает улучшать свой имидж надежного, заслуживающего доверия партнера. Азербайджан добился значительных успехов в развитии бизнес-среды благодаря усилиям президента Ильхама Алиева. Таким образом, крупнейшие мировые компании хотят вложить огромные средства в перспективные проекты в Азербайджане, и, конечно же, Египет не останется в стороне. Стабильность, отличный деловой и инвестиционный климат, а также серьезная политическая воля, продемонстрированная руководством страны, являются залогом успеха азербайджанской экономики и успешных двусторонних отношений страны со своими партнерами.