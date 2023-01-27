Решительно осуждаю предательское нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - Фахреддин Алтун
Решительно осуждаю предательское нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреддин Алтун.
"Выражаю соболезнования родным шехида и азербайджанскому народу, желаю исцеления раненым", - отмечается в сообщении.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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