ПЕА резко осудила теракт против посольства Азербайджана в Иране

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) распространила заявление в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в заявлении говорится, что вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, совершенное 27 января, вызвало серьезную обеспокоенность и возмущение членов партии и всей азербайджанской общественности.

"Азербайджанская Республика, признанная в мире образцом толерантности, мультикультуральной страной, сторонником мира и стабильности, придающим большое значение мирному сосуществованию, цивилизованному развитию и сохранению общечеловеческих ценностей, отвергает и решительно осуждает все формы и проявления террора", - говорится в заявлении.

Отмечается, что силы, стоящие за актом вандализма, совершенным против посольства страны и нацеленным на наше государство и народ, должны знать, что эти бесчеловечные методы, противоречащие национальным и религиозным ценностям, цивилизованным отношениям и нормам международного права, не смогут повлиять и оказать давление на Азербайджан, отвратить его от независимой политики. Итоги 44-дневной Отечественной войны и последующие процессы показали, что Азербайджан способен предотвратить любую угрозу и реализовать все свои стратегические цели.

"Любая провокационная попытка сил, обеспокоенных ростом мощи победоносного Азербайджана, создающего новые реалии в регионе, ставшего центром силы как ведущего государства Южного Кавказа, признанного в мире надежным партнером, обречена на провал и не даст никаких результатов! Партия "Ени Азербайджан" резко осуждает этот теракт, выражает глубокие соболезнования семье погибшего Орхана Аскерова, желает выздоровления раненым. Требуем от Исламской Республики Иран всесторонне расследовать инцидент и дать ему правовую оценку, наказать совершившего кровавую провокацию террориста и стоящие за ним силы, принести извинения азербайджанскому народу и положить конец затянувшейся истерии и пропаганде против нашей страны, а также предоставить достоверную информацию о произошедшем инциденте", - говорится в заявлении.