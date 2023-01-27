Захарова о попытках ЕС укрепиться в Армении

Заявленный гражданский характер миссии Европейского союза формируется в рамках общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Назовем все своими именами. Название ЕС остается для прикрытия очевидной истинной роли НАТО в различных мировых делах.

Как передает Day.Az, об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос о решении ЕС направить миссию наблюдателей на границу Армении и Азербайджана.

По ее словам, говоря о миссии ЕС, важно не обманываться выражением "гражданская". Захарова намекнула, что под завесой миссии наблюдателей ЕС есть военнослужащие НАТО.

"Попытки Европейского союза укрепиться в Армении, попытки подавить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев, усилиям по мирному развитию региона. Мы уверены, что в ближайшем будущем главным фактором стабильности и безопасности в регионе станут российский миротворческий контингент и российские пограничники, охраняющие границы Армении", - отметила она.

Мария Захарова заявила, что НАТО полностью парализовало волю ЕС.

"Европейский Союз давно не похож на политическую организацию. НАТО, которое на самом деле является старшим братом, главным партнером, полностью парализовало волю ЕС", - отметила она.