Саудовская Аравия решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Саудовская Аравия решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Королевства Саудовская Аравия в Twitter.

"Министерство иностранных дел Королевства Саудовская Аравия подтверждает солидарность с дружественной Азербайджанской Республикой и ее народом в этот трудный день и призывает к уважению неприкосновенности дипломатического представительства и наказанию виновных", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.