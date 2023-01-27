https://news.day.az/politics/1532403.html Мустафа Шентоп резко осудил теракт против посольства Азербайджана
Мустафа Шентоп резко осудил теракт против посольства Азербайджана
Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп резко осудил кровавый теракт против посольства Азербайджана в Тегеране.
Как сообщает Day.Az, председатель парламента Турции на своей странице в Twitter решительно осудил гнусную атаку. Он отметил, что провел телефонный разговор со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, сказал, что опечален гибелью сотрудника посольства, и выразил соболезнования азербайджанскому народу.
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