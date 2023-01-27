Мустафа Шентоп резко осудил теракт против посольства Азербайджана

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп резко осудил кровавый теракт против посольства Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Day.Az, председатель парламента Турции на своей странице в Twitter решительно осудил гнусную атаку. Он отметил, что провел телефонный разговор со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, сказал, что опечален гибелью сотрудника посольства, и выразил соболезнования азербайджанскому народу.