На похоронах Орхана Аскерова массовое скопление людей, пришедших попрощаться с шехидом

Состоялась церемония похорон Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, доставлено в Баку.

Как сообщает в понедельник корреспондент Trend, на второй Аллее шехидов, где проходит похоронная церемония наблюдается массовое скопление посетителей, пришедших отдать дань уважения шехиду, передает Day.Az.

На похоронах присутствовали официальные лица, родственники шехида, а также начальник СГБ Азербайджана Али Нагиев, министр обороны Закир Гасанов, министр оборонной промышленности Мадат Гулиев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, депутаты и другие высокопоставленные лица.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вчера вечером тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, было доставлено в Баку и захоронено сегодня на второй Аллее шехидов.