Иран ответственен за теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

Такие многолюдные похороны Орхана Аскерова, ставшего шехидом в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране, является очередным проявлением ценности, которую наш народ и государство придают шехиду.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом во время похоронной церемонии заявил представитель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шахин Гасанли.

Он отметил, что это событие вызвало гнев азербайджанского народа.

"За это событие, безусловно, несет ответственность Иран, поскольку, согласно Международной конвенции, ответственность за охрану посольств, дипломатических представительств на его территории лежит на Иране. Азербайджанский народ требует, чтобы преступник понес достойное наказание", - добавил он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вчера вечером тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, было доставлено в Баку и захоронено сегодня на второй Аллее шехидов.