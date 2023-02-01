Британский министр по делам Европы совершит визит на Южный Кавказ

Британский министр по делам Европы Лео Доэрти совершит визит в страны Южного Кавказа.

Как передает Day.Az, об этом министр заявил вчера на заседании Палаты общин парламента, отвечая на провокационные вопросы проармянских депутатов о ситуации на дороге Лачин-Ханкенди и так называемой "блокаде" дороги с азербайджанской стороны.

"Мы настаиваем на возвращении к переговорам и мирному урегулированию. В ближайшие месяцы я отправлюсь в регион с этой целью", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты для недопущения дестабилизирующего влияния извне на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией.