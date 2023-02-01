Британский министр по делам Европы совершит визит на Южный Кавказ
Британский министр по делам Европы Лео Доэрти совершит визит в страны Южного Кавказа.
Как передает Day.Az, об этом министр заявил вчера на заседании Палаты общин парламента, отвечая на провокационные вопросы проармянских депутатов о ситуации на дороге Лачин-Ханкенди и так называемой "блокаде" дороги с азербайджанской стороны.
"Мы настаиваем на возвращении к переговорам и мирному урегулированию. В ближайшие месяцы я отправлюсь в регион с этой целью", - сказал он.
Министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты для недопущения дестабилизирующего влияния извне на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией.
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