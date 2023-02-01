Нападение на посольство Азербайджана в Иране должно быть решительно осуждено - ирландский депутат
Виновники вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране должны быть привлечены к ответственности, подобный факт - решительно осужден.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации председателя комитета по иностранным делам парламента Ирландии Чарльза Флэнегана в Twitter.
"Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране должно быть решительно осуждено. Выражаю соболезнования семье погибшего охранника. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Страны, в которых находятся посольства, имеют четкие обязательства в соответствии с Венской конвенцией о защите и безопасности дипломатических представительств", - говорится в публикации ирландского парламентария.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре