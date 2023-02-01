Нападение на посольство Азербайджана в Иране должно быть решительно осуждено

Виновники вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране должны быть привлечены к ответственности, подобный факт - решительно осужден.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации председателя комитета по иностранным делам парламента Ирландии Чарльза Флэнегана в Twitter.

"Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране должно быть решительно осуждено. Выражаю соболезнования семье погибшего охранника. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Страны, в которых находятся посольства, имеют четкие обязательства в соответствии с Венской конвенцией о защите и безопасности дипломатических представительств", - говорится в публикации ирландского парламентария.