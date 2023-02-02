Азербайджан и Румыния полны решимости сделать партнерство еще сильнее

Азербайджан и Румыния полны решимости еще больше укрепить партнерство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

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