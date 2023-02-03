"Вы вообще кто такие, ара? Забудьте о Карабахе!"

Тёрки между Пашиняном и Рубеном Варданяном, который в перспективе собирается сесть в премьерское кресло в Армении, похоже, переходят на новый, более открытый уровень. Сегодня в национальном собрании в Ереване миллиардеру-засланцу был послан сигнал устами пашиняновского депутата.

"В Армении проживает 3 млн. армян, в Карабахе - около 120 тысяч. Мы не можем рисковать тремя миллионами ради армян Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат от правящей партии "Гражданский договор" Гурген Арсенян, отвечая на упреки, озвучиваемые в адрес действующей власти в ходе слушаний, созванных по инициативе оппозиции.

Арсенян обвинил участников слушаний в безответственности.

"Вы готовы отвечать за свои слова и за озвученные ранее угрозы? Сидите лишь и пальчиком машете. Правильно расставляйте приоритеты. Начните наконец все представлять правильно. Вы вообще кто такие, ара?", - заявил с трибуны парламента депутат, критикуя своих оппонентов.

Кроме того, по мнению Арсеняна, налаживание отношений с Турцией исходит из национальных интересов Армении. Он призвал присутствующих "воздержаться от ксенофобских высказываний, поскольку они наносят лишь вред".

Высказывания соратника Никола Пашиняна вызвали словесную перепалку.

Возглавивший слушания председатель парламентской фракции оппозиционного блока "Армения", преступник и палач Сейран Оганян призвал присутствующих сохранять молчание и позволить Арсеняну продолжать свою речь. Тем не менее, его просьбы были не раз проигнорированы.

"Манипулирование карабахским вопросом не даст вам возможности прийти к власти в Армении. Забудьте об этом", - заявил Арсенян, добавив, что правящая партия Армении - ответственная власть, которая обеспечивает обслуживание государственных интересов Армении.

Ранее Арсенян заявил, что новый конфликт с Азербайджаном может стать смертельным для Еревана. Депутат также отметил, что Турция не является врагом республики.

Напомним, что армяне, проживающие в Карабахе, обвиняют Армению в бездействии и отсутствии помощи, в том время как Армения не хочет оказывать помощь Варданяну, который собирается в ближайшем будущем свергнуть Пашиняна. Грызня накаляется, пора запасаться попкорном.