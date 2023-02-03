В этом году жители сел Забух и Сус, городов Шуша, Лачин и Зангилан вернутся в свои дома

В этом году должно быть обеспечено возвращение в родные края жителей города Шуша и Зангилана, города Лачин, сел Забух и Сус.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на заседании коллегии комитета.

Он отметил, что перед комитетом стоят важные задачи в связи с реализацией мер, предусмотренных "I государственной программой по Большому Возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

"Были мобилизованы все возможности для их полного и своевременного выполнения. Согласно поручению главы государства, в этом году должно быть обеспечено возвращение в родные края жителей Шуши и Зангилана, города Лачин, сел Забух и Сус", - отметил он.