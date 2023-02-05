Джейхун Байрамов навестил пострадавших при нападении на посольство в Иране

"Мы вместе с нашими коллегами навестили сотрудников, пострадавших во время предотвращения теракта против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран".

Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Желаем нашим героям скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!", - отметил глава МИД.