https://news.day.az/politics/1535130.html Джейхун Байрамов навестил пострадавших при нападении на посольство в Иране - ФОТО
Джейхун Байрамов навестил пострадавших при нападении на посольство в Иране - ФОТО
"Мы вместе с нашими коллегами навестили сотрудников, пострадавших во время предотвращения теракта против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран".
Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
"Желаем нашим героям скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!", - отметил глава МИД.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре