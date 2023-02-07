По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию вылетел очередной самолет с помощью

По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию был отправлен очередной самолет с необходимым снаряжением и оборудованием для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в братскую страну отправляется мобильный полевой госпиталь МЧС в составе 41 человека.

Самолет приземлится в аэропорту Аданы.

Второй самолет с помощью будет отправлен в ближайшее время.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 2921, пострадали 15 834 человека.