https://news.day.az/politics/1535706.html Обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и НАТО - ФОТО
Обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и НАТО - ФОТО
Обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и НАТО.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал на своей странице в социальных медиа глава представительства Азербайджана при альянсе Джафар Гусейнзаде.
"Мы встретились с Джулианной Смит, постоянным представителем США при НАТО. В рамках встречи, наряду с партнерством Азербайджан-НАТО, обсуждались процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, ситуация вокруг Лачинской дороги и другие региональные вопросы",- сказал он.
Гусейнзаде также высоко оценил оперативную и всемерную поддержку США в связи с нападением на наше посольство в Иране.
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